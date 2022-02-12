Сообщение о пожаре о загорании легкового автомобиля на улице Революции в Юрьеве-Польском поступило...

Сообщение о пожаре о загорании легкового автомобиля на улице Революции в Юрьеве-Польском поступило сегодня около 6 часов утра.На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление автомобиля. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. Сгорел моторный отсек. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области