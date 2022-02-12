Общественный деятель, член Экспертного совета Общероссийского движения Сильная Россия Никита Габов рассказал, чего ожидают Соединенные Штаты от РФ, обостряя ситуацию вокруг Украины.

Общественный деятель, член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Никита Габов рассказал, чего ожидают Соединенные Штаты от РФ, обостряя ситуацию вокруг Украины.Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за возможности "военного вторжения" России. Аналогичное заявление сделал и Госдепартамент Соединенных Штатов. Все эти слова – часть провокационной кампании, направленной против РФ, считает Никита Габов.По мнению эксперта, Байден лишь транслирует волю оружейного лобби. При этом слабая политическая власть на Украине может развязать новый кровавый сценарий в Донбассе, как это было с Грузией, заметил общественный деятель. "Очевидно, что, когда украинцы начнут убивать украинцев оружием США, Россия введет миротворцев и будет стоять на соблюдении Минских соглашений, которые были приняты всеми участниками конфликта", – сказал член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия" в беседе с "Дни.ру".Соединенные Штаты ожидают, что именно так и поступит РФ, поэтому приготовили новые санкции, объяснил Габов. Однако, по его словам, мир изменился, Россия и Китай в союзе со странами, которые ставят свои интересы выше "плебейского авторитета" нынешней администрации США, спокойно преодолеют новые угрозы.Эксперт понимает: Вашингтон рассчитывает на то, что Россия отключит Европу от газа и тем самым освободит рынок для США. Но такой сценарий не реалистичен, поэтому Штаты снова сделают шаг к потере собственного влияния в мировом сообществе, считает собеседник."Все страны независимы, и каждое государство всегда будет желать скинуть оковы американского режима. Полагаю, и на Украине народ рано или поздно скинет американских генерал-губернаторов из клуба веселых и находчивых и наконец вернет себе статус государства независимого", – высказался эксперт.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин о подготовке Украины к полномасштабной войне. По его словам, ВСУ, снабженные вооружениями США и других стран НАТО, готовят провокацию на линии разграничения в Донбассе.