Индивидуальный предприниматель, занимающийся перевозкой грузов, поставлял в торговые точки...

Индивидуальный предприниматель, занимающийся перевозкой грузов, поставлял в торговые точки Ковровского района контрафактную табачную продукцию. За это преступление суд приговорил 32-летнего предпринимателя к уголовному штрафу в размере 200 тысяч рублей.Однако, ковровчанин не спешил исполнять требование суда. Тогда приставы вынесли постановление о временном ограничении на выезд данного гражданина из Российской Федерации, а также арестовали квартиру должника общей площадью 62,1 кв.м. Кроме того, был наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, принадлежащих перевозчику, в числе которых оказались итальянские фургон и микроавтобус.Проведенные исполнительные действия оказали влияние на мужчину, и, уже через несколько дней долг перед государством был погашен в полном объёме.ФОТО:https://pixabay.com/ru/photos/