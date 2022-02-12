Во Владимирской области жительница Коврова неудачно провела ритуал очищения.

Пожар в Коврове произошел 3 февраля на пятом этаже жилого дома на улице Брюсова. Как установили дознаватели, возгорание спровоцировала хозяйка квартиры. Она проводила очищающий обряд. Жительница Коврова думала, что ее квартира подверглась порче. В процессе очищения пламя с магических свеч перенеслось на мебель.Пламя тушили пять единиц техники и 19 человек личного состава. По счастливой случайности в квартире не было двух малолетних детей хозяйки. Теперь ей грозит разбирательство с пострадавшими соседями и штраф.