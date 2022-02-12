Владимирская область в 2022 и 2023 годах получит более 700 миллионов рублей согласно распоряжению...

Владимирская область в 2022 и 2023 годах получит более 700 миллионов рублей согласно распоряжению Правительства России. По 370,6 млн рублей ежегодно. Средства будут направлены на ремонт автомобильных дорог. В этом году за счёт федеральной поддержки будет приведено в нормативное состояние около 32 км покрытия на трёх региональных автодорогах.Уже заключен государственный контракт на выполнение работ на двух автодорогах: трассе «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» − самой протяжённой региональной дороге Владимирской области, и на дороге «Кольчугино – Киржач». На первом объекте предстоит привести в нормативное состояние покрытие на девяти участках в Александровском районе и на четырёх – в Кольчугинском.На втором − планируется отремонтировать участок от Кольчугина до СНТ «Шорна» и «Кабельщик 4» общей протяжённостью более 8 км. Подрядной организацией, которая выполнит эти работы, определено ГУП «ДСУ-3». В рамках федеральной программы также запланированы работы на автодороге «Камешково – Ляховицы – Суздаль». Подрядчик должен быть выбран до середины мая.