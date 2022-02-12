Злоумышленник в ночное время на пешеходной дорожке вырвал из рук прохожего мобильный телефон и скрылся с места происшествия...

Сотрудниками уголовного розыска и отдела дознания ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержан подозреваемый в грабеже, совершенном в 14 микрорайоне г. Зеленограда.Установлено, что злоумышленник в ночное время на пешеходной дорожке вырвал из рук прохожего мобильный телефон и скрылся с места происшествия. Потерпевший попытался догнать его, но не смог. Ущерб составил 18 тысяч рублей.По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на лестничной площадке одного из домов 14 микрорайона. Им оказался ранее судимый 25-летний приезжий. Похищенное изъято и будет возвращено владельцу.Дознанием ОМВД России по району Крюково г.Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве8(499) 731-94-31