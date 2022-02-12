Похоже, в столице Незалежной восприняли западные сплетни о готовящемся нападении России слишком серьезно.

Похоже, в столице Незалежной восприняли западные сплетни о готовящемся нападении России слишком серьезно.Мэрия Киева подготовила инфраструктуру города к возможному военному вторжению и связанных с ним чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.По словам Кличко, в городской администрации разработали план эвакуации населения в случае начала боевых действий, в котором указаны расположение сборных пунктов и районы безопасного размещения горожан. Кроме того, мэр украинской столицы заявил об увеличении числа убежищ в три раза, а также о пяти сотнях хранилищ в объектах чрезвычайной инфраструктуры. Политик отметил, что киевляне смогут укрыться, в частности, – в тысячах подземных сооружений, станциях метро глубокого залегания и подвалах, специально подготовленных властями.Помимо этого Виталий Кличко сообщил о создании особых бригад для обороны территории города, а также формировании запасов топлива и генераторов электроэнергии для снабжения важнейших объектов инфраструктуры. Кличко обратил внимание, что городские службы "сегодня уже" начали работу по предотвращению вероятных провокаций и защите города от военного нападения.Некоторые СМИ также сообщили, что киевские власти закупили для жителей "уникальную" систему экстренного оповещения. Для этого из городского бюджета выделили около 11 миллионов гривен или порядка 29 миллионов рублей в пересчете на российскую валюту.