Подведены итоги акции по раздельному сбору отработанных батареек в школах Владимирской области....

Подведены итоги акции по раздельному сбору отработанных батареек в школах Владимирской области. Ученики более 50 школ Владимира, Коврова, Мурома, Александровского и Суздальского районов собрали 1460 кг использованных элементов питания. Наиболее активное участие в акции приняли учащиеся муромских школы № 20 и лицея № 1, владимирской школы № 37, ковровской школы № 19 и школы с. Новое Суздальского района.Собранные батарейки были направлены на специализированный завод по переработке в Ярославле. После переработки этих отходов получаемое полезное сырьё применяется в металлургической (лом чёрных и цветных металлов) и в химической промышленности (марганцево-цинковый концентрат).ФОТО: https://pixabay.com/ru/