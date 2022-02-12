Сотрудники ГИБДД в нескольких районах Владимирской области провели профилактические мероприятия в...

Сотрудники ГИБДД в нескольких районах Владимирской области провели профилактические мероприятия в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В Гусь-Хрустальном районе в ходе рейда проверили 25 транспортных средств, выявлено 14 нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе три нарушения со стороны водителей автобусов. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении.В Судогодском районе проверили порядка 20 автобусов. Было выявлено 8 нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями, в том числе перевозка пассажиров без использования тахографов. Нарушителям грозит ответственность в соответствии с законодательством.Во Владимире полицейские провели аналогичные мероприятия совместно с представителями надзорного ведомства. Участники мероприятий проверяли наличие всех необходимых документов, акцентируя внимание на наличие действующего сертификата о техническом осмотре. В ходе мероприятия было выявлено 6 нарушений. Проводятся административные расследования, по результатам которых будут приняты решения в отношении ответственных лиц.ФОТО: УМВД России по Владимирской области