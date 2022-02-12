Главврач Владимирской областной детской клинической больницы Светлана Макарова покинула свой пост по собственному желанию. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения. Она ..

Главврач Владимирской областной детской клинической больницы Светлана Макарова покинула свой пост по собственному желанию. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения.Она проработала в больнице 32 года, последние 14 лет медик возглавляла ОДКБ. Врио руководителя назначена заместитель по медицинской части Наталья Малинкина.