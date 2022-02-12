Сообщение о пожаре в Киржачском районе поступило в ночь на 12 февраля. В ДНП «Лесное» горел дачный...

Сообщение о пожаре в Киржачском районе поступило в ночь на 12 февраля. В ДНП «Лесное» горел дачный дом.Поскольку вызов в пожарную охрану поступил несвоевременно, на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома. Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 64 кв. м. Известно, что на месте происшествия был обнаружен погибший мужчина. Личность его устанавливается.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 11 человек личного состава. Также привлекалась противопожарная служба г. Карабаново 1 единица техники, 2 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области