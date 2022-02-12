Сумма не уточняется.

Во Владимирской области суд взыскал с Александровской городской больницы и Владимирской ОКБ компенсацию для пациента, которому ампутировали ногу. Осложнения начались после операции на сосудах.В начале 2017 года в отделении сосудистой хирургии Областной клинической больницы ему сделали операцию. По мнению больного, врачи занесли инфекцию в организм. После хирургического вмешательства мужчина больше года ходил по больницам. В результате его госпитализировали с постоперационными осложнениями. В марте 2018 года он лишился одной из конечностей.Пойдя на поправку, пациент подал иск в Александровский городской суд. Однако, полагаясь на заключение экспертизы, правосудие отказало в удовлетворении требований о взыскании компенсации. Гражданин подал апелляцию. Повторная медэкспертиза установила, что именно врачи виноваты в плачевном исходе.Судебная коллегия Владимирского областного суда отменила первоначальный вердикт коллег. Фемида постановила взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда. Сумма не уточняется.