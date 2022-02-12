В акции принимали участие ученики более 50 школ.

Во Владимирской области завершилась акция, целью которой был раздельный сбор отработанных батареек. Инициатор – «Экорегион». В акции принимали участие ученики более 50 школ области. Итог: 1460 килограммов миниаккумуляторов.Собранные элементы питания направлены на специализированный завод по переработке, находящийся в Ярославле. После переработки этих отходов получаемое полезное сырьё применяется в металлургической (лом чёрных и цветных металлов) и в химической промышленности (марганцево-цинковый концентрат).