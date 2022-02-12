Личная победа для Яны Малышенко или Ясны Малицкой - первая книга для детей Алёнка и Мусоррадж. ...

Личная победа для Яны Малышенко или Ясны Малицкой - первая книга для детей "Алёнка и Мусоррадж". Это экологическая сказка. Ее признали лучшей книгой года во Владимире в номинации "детская литература". У самой Яны - четверо детей. И каждый защищает природу по-своему. Дочь Яны, Алина, не только сортирует мусор по контейнерам, собирает крышечки и фантики. Но и учит этому одноклассников.Алина Малышенко: «Мы с Платоном шли, он пил газировку, что-то кидает. Я ему говорю - ты че кидаешь? Подними!-Зачем?-Планете хуже. И я его заставляла, пока он просто не выкинул».Книга Ясны Малицкой - о приключениях Аленки, которая встретилась с драконом-Мусорраджем. Он сделан из мусора и отравляет всё вокруг. У мусорного раджи или Муссорини есть помощники - муссорны, которые помогают ему отравлять реки и земли. Но в итоге жителям деревни, в которой живет Аленка, удалось справиться с мусорным гигантом, разделить его по частям и отправить на переработку. Первыми книгу оценили ученики владимирских школ. Для них писательница организовала экологические игры в библиотеке для детей и молодежи.По словам Яны, над сказкой она работала почти два года. Это ее первое крупное произведение, разошлось уже тиражом в тысячу экземпляров. Но идеи для следующих книг у писательницы уже есть. И не одна. Как говорит сама экоактивист, почитать ее полезно не только детям.Ясна Малицкая, писатель: «Хочется написать и про деревья, которые безжалостно вырубают. И хочется показать, что это тоже целый мир. И хочется, конечно, говорить про океаны, которые замусориваются. На самом деле, эту книжку покупают и бабушки, и мамы. С удовольствием читают сами. И у которых маленькие дети, читают сами и пишут восхитительные отзывы».