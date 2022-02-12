Иммерсивное представление для маленьких зрителей. Впервые во Владимире на сцене областного театра...

Иммерсивное представление для маленьких зрителей. Впервые во Владимире на сцене областного театра кукол состоится беби-спектакль для детей "с пелёнок". "Сны о реке" поставила режиссер Екатерина Кочнева из Москвы. Пока репетиции еще не начались. Но актеры, которые уже прошли кастинг, с нетерпением ждут знакомства со сценарием.Виктория Журилова, актриса: «Чувствую, как мне кажется, что может быть что-то мистическое, что-то потрогать, пощупать, ароматы.. Но это настолько волнительно, потому что непонятно, что будет. Это же очень, правда, сложно. Потому что логика детей и взрослого человека отличается. Поэтому надо, не знаю как, но нужно войти в доверие к ребенку. Постепенно, он должен быть чутким, внимательным, добрым, наивным. И у меня это всё есть! »Беби-спектакль идет всего 35 минут. В нем нет сюжетной линии. Главное - увлечь ребенка песнями, яркими костюмами и декорациями. Поэтому сейчас вовсю кипит работа в цехах - до премьеры осталось полтора месяца. Мастера готовят реквизит. На бумаге уже есть эскизы. Например, по задумке кукольников, рыбы будут светиться в темноте - со светодиодами. Кстати, во владимирском театре кукол беби-спектакли уже проходили. Только с актерами приезжими. Театр - организатор международного фестиваля беби-спектаклей "МалышОк". По словам директора театра Ирины Поповой, для актеров такой беби-спектакль - серьезный вызов. Не так легко завладеть вниманием ребенка. А для маленьких зрителей - спектакль еще и развивающий.Ирина Попова, директор владимирского областного театра кукол: «Ребенку не нужна придуманная реальность. Он видит спектакль, так как он его понимает. Это очень важно. Театр дает ему заряд творчества, развитие мышления, сообразительность. И потом из ребенка вырастают креативные творческие люди. Тех профессий, которые сейчас достаточно востребованы».