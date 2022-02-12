С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 108 734 владимирцев.

Во Владимирской области на 12 февраля выявлено 2247 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 658 человек. Ещё 237 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 573 - в Ковровском, 9 - в Петушинском, 95 - в Кольчугинском, 303 - в Александровском, 31 - в Юрьев-Польском, 49 - в Гусь-Хрустальном, 21 - в Судогодском, 17 - в Собинском, 49 - в Киржачском, 92 - в Камешковском, 22 - в Гороховецком, 7 - в Меленковском, 16 - в Вязниковском, 46 - в Суздальском, 13 - в Селивановском районах, а также 9 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 108 734 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 29 372 заболевших во Владимире, 11316 - в округе Муром, 10594 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.