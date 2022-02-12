Также грозит сход с крыш снега и обрушение крыш.

Как сообщает главное управление МЧС России по Владимирской области, в ближайшие дни сохранится оттепель. В регионе продолжится сход снега, падение сосулек и обрушение ветхих конструкций.Так, например, в Москве обрушились строительные леса, которые повредили три автомобиля. Во Владимирской области это не менее актуально, так как прогнозируется плюсовая температура.Собственникам зданий надо внимательнее следить за состоянием крыш и не допускать накопления снега и сосулек.