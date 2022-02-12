Октябрьский районный суд признал виновным 59-летнего сотрудника управления образования...

Октябрьский районный суд признал виновным 59-летнего сотрудника управления образования администрации города в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.Мужчина с 2017 года занимал должность специалиста отдела опеки и попечительства управления образования администрации г. Владимира.В его обязанности входила организация работы с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в том числе подготовка документов для дачи разрешения на расходование денежных средств несовершеннолетних – социальных пенсий, поступающих на их счета, а также посещение совместно с ними офиса банка для процедуры снятия денежных средств с их счетов.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, фигурант воспользовался служебным положением, незнанием потерпевшими своих прав, и часть денежных средств при каждом получении их совместно с несовершеннолетними в банке забирал себе. Всего материальный ущерб причинен 7 потерпевшим на общую сумму более 250 тысяч рублей.За совершённое преступление суд приговорил обвиняемого к реальному сроку лишения свободы на 2,5 года, а также на тот же срок лишил права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных полномочий.ФОТО: https://pixabay.com/ru/