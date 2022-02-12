Каждый книголюб знает, что 14 февраля - не только день влюбленных. Но еще и международный день...

Каждый книголюб знает, что 14 февраля - не только день влюбленных. Но еще и международный день книгодарения. Он отмечается шестой год подряд. А книгами читатели обмениваются уже неделю.Во владимирской областной библиотеке для детей и молодежи снова открылся проект "Моя книжная полка". На нее владимирские "звезды" ставят свои любимые произведения, и их может прочитать любой желающий. На этот раз о своих литературных предпочтениях расскажут музыканты группы "Рекорд-Оркестр" Тимофей Копылов и Алексей Барышев. 14 февраля группа выступит с концертом. Вход на музыкальный вечер - книга. Каждая отправится в сельскую библиотеку.Светлана Шашилова, заведующая отделом иностранной литературы владимирской библиотеки для детей и молодежи: «Книги должны быть в хорошем состоянии, которые не стыдно подарить. Поскольку в основном мы ориентируемся на детскую литературу, художественную, универсальную.Это книги, которые могут использоваться в районных городах Владимирской области. Они будут переданы торжественно в библиотеки, которые нуждаются в своих фондах».