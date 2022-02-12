Лоскутное шитье - уже не просто хобби. Искусство. Во Владимирской областной библиотеке открылась...

Лоскутное шитье - уже не просто хобби. Искусство. Во Владимирской областной библиотеке открылась выставка "Лоскутные лабиринты". Авторы работ - мастерицы местных курсов шитья, готовые доказать всему миру: пэчворк - новая вечная классика. Как создаются шедевры из кусочков ткани и почему японские лоскутные покрывала могут стоить сотни тысяч? Кристина Иванова продолжит.-Мы помним, что у нас длина стороны с припусками - 11,5, мы с вами рассчитали.Занятие первого курса посвящено треугольнику - важнейшей фигуре геометрического лоскутного шитья. Каждый выверен до миллиметра и отрезается специальным круговым ножом. Сделать отрез необходимо с первого раза, потому рука лоскутницы должна быть крепкой. После получившийся ромб также тщательно утюжится - даже малейший набег складки по шву способен испортить все изделие.Татьяна Пупкова, преподаватель курсов "Лоскутные лабиринты": «Для лоскутниц это самый сложный материал, потому что если мы неправильно будем шить, то у нас треугольник превратится в трапецию, ромб превратится в многоугольник, то есть мы срежем углы».В этом кабинете царица наук именно геометрия. Идеальное одеяло начинается со схемы - это ученицы Татьяны Валентиновны знают точно. Группа ходит на уроки раз в неделю, с октября.-Не с первого раза получается. Интересно. Сначала не захватывало, теперь - да.Большинство первокурсниц - пенсионерки. Но средний возраст учениц - от 30 лет. Приходили и мужчины, но не срослось. Отвлекают, смеются швеИ. А тут без постоянной концентрации никуда. Когда готов эскиз и рука без дрожи делает надрез, первокурсницы учатся подбирать ткани. Здесь их предоставляют. Остаётся только определиться с цветом.Татьяна Пупкова, преподаватель курсов "Лоскутные лабиринты": «15-20 тысяч будет стоить одеяло, которое сшито из наших отечественных тканей. Мы, к сожалению, к сожалению, шьем не из отечественных тканей, а из импортных. СКЛЕЙКА. Хорошие изделия, они, в основном, в Москву или за границу. Одеяло от 40 до 150 тысяч стоит».Лоскутное искусство идет в ногу со временем и шагнуло далеко за пределы бабушкиного сундука. Изящной поступью оно даже зашагало по мировым подиумам и укрепилось на волне экоактивизма. Первоначальная идея пэчворка - создать из обрезков новое. Если сказать современно - разумно потреблять.Кристина Иванова: «Мастера лоскутного шитья без лишней скромности заявляют: их любимое дело в свое время вдохновило художников-авангардистов. Особенно, кубистов. Они изображали на холсте двухмерный объект, при этом разбивая трехмерный на геометрические составляющие. По сути, на лоскуты».Эта выставка - итог работы курсов. С 2013 года. Самые сложные работы, конечно, геометрические. Например, в этой нет ни одного повторяющегося блока. А эта сумка выполнена из японского фактурного хлопка. Азиаты - известные ценители лоскутных композиций. Они не только создают специальные ткани для пэчворка, но и раскрашивают их в многообразной пастельной гамме.Татьяна Пупкова, преподаватель курсов "Лоскутные лабиринты": «Лоскутное творчество идет вперед. И сейчас технологии очень сложные и они требуют уже именно таких тканей. Не цветочков, горошков и крапинок, как на наших вот отечественных тканях».Еще одна особенность пэчворка по-японски - всё вручную. Даже круговой нож не используется, только ножницы. И пять практически невидимых стежков в сантиметре. Чем больше блоков - тем дороже изделие. Иное создается по 15 лет! Именно такие вещи самые дорогостоящие. Но авторы этой выставки свои работы чаще просто дарят.Инна Елисеева, швея-лоскутница: «Это, конечно, стежка. Да, пальцы болели, но мы с этим справились. Стараюсь, да, вот за зиму сшить такую сумочку. Ну, помимо других работ».Юбку легче сшить, чем блок для одеяла, говорит Татьяна Валентиновна. Вот только в нашей стране любое ручное изделие ценится значительно меньше, чем за границей. Но отношение меняется. А как иначе, если даже известные модные дома уже назвали лоскутное шитье новой мировой классикой? Кристина Иванова, Александр Чунаев, Вести "Владимир".