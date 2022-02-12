Он сменил на этом посту Дмитрия Лызлова.

Аппарат Законодательного Собрания Владимирской области вместо Дмитрия Лызлова, который назначен заместителем губернатора, возглавил Анатолий Леонов.«Очень жаль, что нас покидает такой высококлассный специалист, как Дмитрий Николаевич. Я уверен, что профессиональные и личные качества позволят ему наилучшим образом справиться с новыми обязанностями. Желаю ему успехов на ответственном посту вице-губернатора», - отметил председатель регионального парламента Владимир Киселев.В настоящее время полномочия руководителя аппарата временно возложены на начальника юридической службы Анатолия Леонова.Как сообщает пресс-служба ЗС, Анатолий Вячеславович - опытный специалист и прекрасно разбирается во всех вопросах и тонкостях работы.