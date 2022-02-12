Владимир Путин на встрече с Эммануэлем Макроном говорил об обидах, которые были нанесены России после холодной войны. Об этом сообщает Reuters.

Владимир Путин на встрече с Эммануэлем Макроном говорил об обидах, которые были нанесены России после холодной войны. Об этом сообщает Reuters.Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона состоялись в понедельник, 7 февраля. Политики общались на протяжении пяти часов. Как сообщалось общественности ранее, главы двух государств обсуждали ситуацию вокруг Украины и предложения Москвы по гарантиям безопасности.В пятницу Reuters, ссылаясь на свои источники в окружении французского лидера, сообщил, что в течение пяти часов президент России "переписывал историю" за последние 25 лет и "топил" Макрона в длинных монологах. Агентство отмечает, что президент Франции пытался обращать внимание Путина на сегодняшние события.Собеседник Reuters рассказал, что российский лидер говорил о нарушении Североатлантическим альянсом обязательства от 1997 года (тогда НАТО пообещало не расширяться на восток). Также президент РФ обсудил с французским коллегой события, которые произошли на Украине восемь лет назад, отметив, что тогда в стране произошел государственный переворот. Об этом пишет "".После встречи, состоявшейся в Москве, Макрон якобы признался своему окружению, что был поражен зацикленностью Путина на истории и его жесткостью. Мол, российский лидер изменился за последние три года.Ранее британская газета Daily Mail узнала, что во время переговоров Эммануэль Макрон сделал Владимиру Путину несколько предложений, которые не были согласованы с НАТО. Подробнее об этом "Дни.ру".