Маленький хиленький интеллигент заходит в лифт и натыкается там на огромного верзилу 2х2. Интеллигент начинает ошарашенно разглядывать соседа. Тот ему:
- Рост - два метра 10 сантиметров, вес - 130 килограммов, левое яйцо - 2 кг, правое яйцо 3 кг, член - 25 сантиметров в длину и 10 сантиметров в толщину... Разин Вася.
Интеллигент лишается чувств. Верзила приводит его в сознание и недоуменно смотрит на него. Мужичок:
- Не могли бы вы повторить, что вы сказали до этого?
- Ну, ты на меня так глядел, и я решил сразу же ответить на вопросы, которые мне задают чаще всего: рост - 210, вес - 130, левое яйцо - 2, правое яйцо - 3 кг, член у меня длиной 25 см и толщиной 10 см...
А зовут меня Разин Вася...
- Слава Богу, а мне показалось "Раздевайся"...
еще анекдот!