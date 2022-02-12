Сегодня день образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы.С 53 годовщиной коллег и ветеранов службы поздравил заместитель начальника управления Росгвардии по Владимирской области Андрей Бодягин.

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