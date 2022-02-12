В Александровский городской суд поступил иск о взыскании с ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница»...

В Александровский городской суд поступил иск о взыскании с ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» и ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» компенсацию морального вреда за оказание некачественной медицинской помощи.Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, в обосновании иска сказано, что в феврале 2017 года в отделении сосудистой хирургии ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» мужчине провели операцию на сосудах ноги, в ходе которой занесли инфекцию. Больше года он несколько раз обращался за амбулаторной помощью и был госпитализирован в ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» и ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» с послеоперационными осложнениями. В марте 2018 года ему ампутировали ногу. Истец полагал, что медицинская помощь ему была оказана неправильно и несвоевременно, в результате чего он лишился ноги.Суд первой инстанции положил в основу решения заключение эксперта, согласно выводам которого, лечение было проведено правильно и своевременно. Но по итогам проверки, назначенной судом апелляционной инстанции, эксперты пришли к выводу о том, что действия (бездействия) врачей привели к неблагоприятному исходу лечения.Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, придя к выводу о том, что медицинская помощь истцу оказана некачественно, отменила судебный акт, приняла по делу новое решение, которым с ответчиков в солидарном порядке взыскана компенсация морального вреда.ФОТО: https://pixabay.com/ru