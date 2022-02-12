Воскресное утро омрачило печальное известие: ушла из жизни одна из титанов отечественного кинематографа.

Воскресное утро омрачило печальное известие: ушла из жизни одна из "титанов" отечественного кинематографа.Легендарная российская актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в Москве. На момент смерти ей было 88 лет.[Материал дополняется]