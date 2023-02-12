12 и 13 февраля в нескольких населенных пунктах Владимирской области временно отключат...

12 и 13 февраля в нескольких населенных пунктах Владимирской области временно отключат электроэнергию.МО Брызгаловское:д. Приволье дома 1-18; 62-79; 83, 84 Отключение с 9 до 13.Причина: подключение потребителей. Фактическое время отключения 4 часа.13 февраля 2023 годаМО Второвское:д. Берково дома 66-130 чётные. Отключение с 10 до 14.Причина: замена опор. Фактическое время отключения 4 часа.д. Нестерково дома 1-63; 67-79 нечётные. Отключение с 9 до 13.Причина: подключение потребителя. Фактическое время отключения 4 часа.д. Пищихино. Отключение с 13 до 17.Причина: подключение потребителя. Фактическое время отключения 4 часа.Фото pxfuel.com