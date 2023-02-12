12 и 13 февраля в нескольких районах Владимирской области временно отключат электроэнергию.
МО...
12 и 13 февраля в нескольких районах Владимирской области временно отключат электроэнергию.
МО Брызгаловское:
д. Приволье дома 1-18; 62-79; 83, 84 Отключение с 9 до 13.
Причина: подключение потребителей. Фактическое время отключения 4 часа.
13 февраля 2023 года
МО Второвское:
д. Берково дома 66-130 чётные. Отключение с 10 до 14.
Причина: замена опор. Фактическое время отключения 4 часа.
д. Нестерково дома 1-63; 67-79 нечётные. Отключение с 9 до 13.
Причина: подключение потребителя. Фактическое время отключения 4 часа.
д. Пищихино. Отключение с 13 до 17.
Причина: подключение потребителя. Фактическое время отключения 4 часа.
Фото pxfuel.com