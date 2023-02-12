Гонки прошли во всех городах и районах.

Более 10 тысяч человек вышли на «Лыжню России–2023» во Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Гонки прошли во всех городах и районах. Во Владимире на старт вышли пять тысяч спортсменов. К слову, Александр Авдеев и председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв пробежали дистанцию в 5 километров.В областном центре быстрее всех 10 км преодолела Анна Дацюк. На втором месте - Алена Пастухова, на третьем - Ирина Плотникова. У мужчин лучшим стал Павел Поздняк. Следом за ним прибежали Артем Вахеев и Семен Жаворонков. Пятикилометровку у девушек взяла Дарья Пластинина. Серебро и бронза у Олеси Левковской и Анастасии Кондратенко. Среди юношей места пьедестале распределились следующим образом: первый - Дмитрий Сверчков, второй - Семен Жаворонков, третий - Сергей Крылов.На километре среди девочек победила Дарья Лесина. Второй стала Кристина Пастухова, а третьей – Дарина Морозова. Среди мальчиков первенствовал Иван Аксенов. Вторым стал Матвей Иголкин, третьим – Максим Скотников.Все победители и призёры получили дипломы, медали и кубки.Добавим, что в этом зимнем сезоне в регионе работает 51 лыжная и горнолыжная трасса, а также 137 катков.