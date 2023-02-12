Большое количество волков из опасных территорий мигрировали в леса Владимирской области. Василий...

Большое количество волков из опасных территорий мигрировали в леса Владимирской области.Василий Юдин, инспектор государственного надзора по Меленковскому району в сфере охраны и использования объектов животного мира Владимирской области рассказал об увеличении популяции волков в 33 регионе. По его словам, животные мигрировали из опасных территорий в леса Владимирской области из-за пожаров в Рязанской области.«В основном, добыча происходила в охотничьих угодьях близ деревни Двоезеры, поселка Соколье, деревни Тимошино. Волки придерживались обитания именно в этой стороне. По моим подсчетам, там осталось еще около 5 особей. Совсем недавно волки загрызли косулю недалеко от объездной дороги близ города Меленки. Дикие звери затащили её в посадку и съели за две ночи. Нашли от нее лишь останки - часть копытца. За декабрь было добыто 4 волка и за январь 2 особи. Отстреливали их как на засидке в деревне Тимошино, так и с помощью флажков. Из последнего был добыт матерый волк весом более 60 кг», - сообщил Василий Юдин.Фото pxfuel.com