Алексей Говырин, депутат госдумы РФ по Владимирской и Ивановской областям рассмотрит жалобы медиков Юрьев-Польской ЦРБ. на низкую заработную плату. Об этом он рассказал в своем

Алексей Говырин, депутат госдумы РФ по Владимирской и Ивановской областям рассмотрит жалобы медиков Юрьев-Польской ЦРБ. на низкую заработную плату. Об этом он рассказал в своем телеграм-аккаунте. По его словам, фонд зарплаты в учреждении формируется из расчёта на каждого сотрудника, который официально трудоустроен. Он пояснил, что в данном случае учитывается конкретно число закрытых ставок, а не