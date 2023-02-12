Рекомендательная система и расширенная монетизация выгодно выделяют ЯRUS на фоне существующих соцсетей. В том числе, зарубежных. Об основных преимуществах платформы в эфире программы Что будет на радио Комсомольская правда рассказали основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин и руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский.

Рекомендательная система и расширенная монетизация выгодно выделяют ЯRUS на фоне существующих соцсетей. В том числе, зарубежных. Об основных преимуществах платформы в эфире программы "Что будет" на радио "Комсомольская правда" рассказали основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин и руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский."В последних версиях нашего приложения мы показали новую главную ленту, куда собираются все типы интересного для пользователя контента. Это наша уникальная особенность – то, что отличает нас от других, в том числе западных аналогов", — отметил основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин.Речь идет о рекомендательной системе демонстрации контента пользователей. Причем алгоритмы выстраиваются не только искусственным интеллектом. Приоритет отдается публикациям, которые интересны пользователям. Люди сами выбирают, что им смотреть.Второе преимущество ЯRUS — внедрение гибкой системы монетизации. В том числе, руководство платформы готово идти навстречу популярным блогерам, чтобы ЯRUS стал для них основным источником доходов."Нет смысла просто копировать конкурентов, иначе останешься позади. У нас отличается не только подход к ориентации пользователей на контент, но и система монетизации. Мы платим за просмотры примерно столько, сколько до закрытия монетизации в России платил нашим блогерам YouTube. Любой блогер может зарабатывать в ЯRUS, если его видео соберут от 1000 просмотров", — рассказал руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский.Начиная от 100 000 просмотров в ЯRUS предусмотрены дополнительные выплаты. А если на платформу перейдут известные блогеры вместе со своей аудиторией, их ждут еще более выгодные условия сотрудничества.Иван Добровольский подчеркнул, что у ЯRUS нет цели заменить все социальные сети. Их должно оставаться много, но каждая из них должна иметь свою особенность. Платформа ЯRUS ориентирована, в первую очередь, на интересы пользователей.Руководитель социальной сети отметил, что ЯRUS продолжает работать над развитием с учетом пожеланий пользователей. В частности, сейчас решается вопрос о запуске на платформе прямых трансляций.Уже имеющиеся наработки пока внутренние – в ближайшее время их изучат бета-тестеры. Техническая возможность для реализации функционала есть. Нужно убедиться, что сервис действительно надежен и удобен, подытожил основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин.Полную версию интервью слушайте на сайте радио "" и в .