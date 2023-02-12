На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 февраля 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 — во Владимире6 — в Муромском районе12 — в Ковровском районе3 — в Петушинском районе2 — в Кольчугинском районе2 — в Александровском районе1 — в Юрьев-Польском районе11 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Собинском районе3 — в Радужном1 — в Киржачском районе3 — в Камешковском районе1 — в Гороховецком районе1 — в Меленковском районе1 — в Вязниковском районе1 — в Суздальском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 179782 случая заболевания.