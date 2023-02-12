13 февраля 2023 года проходит народный праздник Никита Пожарник и церковный день памяти святителя...

13 февраля 2023 года проходит народный праздник Никита Пожарник и церковный день памяти святителя Никиты Новгородского. В народе верили, что этот святой способен остановить пожар и засуху, поэтому молились ему о безопасности жилья и плодородном годе.Что можно делать 13 февраля 2023 года?1. Нужно обязательно читать молитвы от пожаров и молний.2. Можно заняться рукоделием, искусством, шитьем.3. На Никиту-пожарника необходимо запастись терпением. Важно сохранять спокойствие и невозмутимость. Правильным будет суметь погасить хотя бы пожар своей злости.Что нельзя делать 13 февраля 2023 года?1. Запрещается 13 февраля спорить, поэтому на этот день наши предки даже не назначали суды, так как они все равно не принесут должного результата.2. Запрещается играть, шутить с огнём. Любое неправильное действие может привести к пожару.3. Нельзя ссориться, ругаться, кричать, отчитывать других людей, оскорблять — такой негативный пожар в душе человека приведёт к несчастью и бедности.Народные приметы на 13 февраля 2023 годаДрова в печи плохо загораются и сильно дымят — к оттепели.Сильная тяга в печи, дрова разгораются быстро и жарко — к морозу.Красное пламя в печи — к холодам.Белый цвет пламени в печи — будет оттепель.Воробьи принялись утеплять гнёзда — к морозам.Вороны громко кричат — метель чувствуют.Днём иней — ночью пойдёт снег.Фото pxfuel.com