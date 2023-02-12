Владимирцам побрасывают липовые квитанции за отопление и водоснабжение. Жалобу опубликовал пользователь соцсетей в одной из “подслушек” ВКонтакте. Житель на улице Юбилейной

Владимирцам побрасывают липовые квитанции за отопление и водоснабжение. Жалобу опубликовал пользователь соцсетей в одной из “подслушек” ВКонтакте. Житель на улице Юбилейной утверждает, что указанный в документе ИНН принадлежит странной организации “Владимирские коммунальные системы”, а ее гендиректора зовут Иванов Иван Алексеевич с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Однако по указанному адресу такой компании не существует.