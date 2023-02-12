Парень родом из деревни Легково. Служил в роте связи 217-го гвардейского ордена Кутузова парашютно-десантного полка. Ему было 20 лет.

Михаил Гилев из Александровского района Владимирской области погиб в ходе СВО, - сообщает «» со ссылкой на мать военнослужащего.Парень родом из деревни Легково. Служил в роте связи 217-го гвардейского ордена Кутузова парашютно-десантного полка. Ему было 20 лет.Уточняется, что 18 января был ранен под Бахмутом. Проходил лечение в Новоайдаре, где 28 января попал под обстрел из системы залпового огня HIMARS.