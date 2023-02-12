Поисковый отряд «ЛизаАлерт Владимир» опубликовали статистику запросов на поиски пропавших. Всего в...

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Владимир» опубликовали статистику запросов на поиски пропавших.Всего в отряд поступило 24 заявки, из них:поиск в природной среде - 2,поиск в городе - 22.Найдены - 20 из них:найдены, живы - 19,найдены, погибли - 1.Заявок на поиск родных – 1, все найдены.Неподтвержденные заявки - 1.Найдены силами или при помощи отряда в 2-х случаях заявок. До сих пор остаются не найдены 2 человека.В том числе на детей до 18 лет поступило 10 заявок - все найдены, живы.Фото официальная группа вконтакте Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области