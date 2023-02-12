Поисковый отряд «ЛизаАлерт Владимир» опубликовали статистику запросов на поиски пропавших.
Всего в...
Поисковый отряд «ЛизаАлерт Владимир» опубликовали статистику запросов на поиски пропавших.
Всего в отряд поступило 24 заявки, из них:
поиск в природной среде - 2,
поиск в городе - 22.
Найдены - 20 из них:
найдены, живы - 19,
найдены, погибли - 1.
Заявок на поиск родных – 1, все найдены.
Неподтвержденные заявки - 1.
Найдены силами или при помощи отряда в 2-х случаях заявок. До сих пор остаются не найдены 2 человека.
В том числе на детей до 18 лет поступило 10 заявок - все найдены, живы.
Фото официальная группа вконтакте Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области