Брошенный на произвол судьбы щенок обрел любящую семью.
Брошенный на произвол судьбы щенок обрел любящую семью.
Канал "The dodo" посвящен удивительным историям спасения животных, каждый из которых пробирает до слез. Вот и в очередной раз создатели канала выложили ролик, автор которого задокументировала спасение маленькой истощенной собаки.
Кристи ехала на машине, когда вдруг "поймала взгляд" с обочины и вначале даже не поняла, что это существо – собака, настолько она была тощей и плешивой. Ни раздумывая ни секунды, она прижала собачку к груди, прыгнула в машину и, вжав педаль газа в пол, рванула в ветеринарную клинику.
"Первые несколько дней, – рассказывает спасительница – он не спал, а будто терял сознание и постоянно лежал, сжавшись клубком, и лишь после третьего дня смог лечь на бок и перестать трястить".
Благодаря заботе и лечению, через пару недель пес уже набрался достаточно сил для того, чтобы выйти прогуляться в сад и даже подняться по ступенькам лестницы, чему его новая хозяйка была несказанно обрадована. Раны на коже потихоньку заживали, собака набирала вес и даже начала играть с игрушками.
По мере того, как лечение прогрессировало, пес превратился из грязного тощего комочка в игривого статного щенка, а в глазах его "появилась искра жизни". Кристи и назвала щенка Кахайа, что означает "свет" на индонезийском языке.
"Источник бесконечного света и бесконечной любви", – описала хозяйка своего найденыша, к которому прикипела всей душой.
И, пусть, к сожалению, она не смогла оставить щенка себе, она нашла ему любящую семью, которая так прониклась душераздирающей историей спасения истощенной собаки, что смогли легко принять решение: им теперь по пути.