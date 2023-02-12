Росподребнадзор по Владимирской области открыл горячую линию по вопросам качества...

Росподребнадзор по Владимирской области открыл "горячую линию" по вопросам качества парфюмерно-косметической продукции.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Специалисты будут консультировать до 17 февраля.Любой желающий получит ответы по самым разным вопросам, в том числе о правилах их обмена и возврата в случаях, если потребителем обнаружены те или иные недостатки.Телефоны «Горячей линии» 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.Фото pxfuel.com