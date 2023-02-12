Синоптики прогнозируют во Владимирской области резкий перепад дневных и ночных температур. Во...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области резкий перепад дневных и ночных температур.Во Владимирской области, ближайшие сутки, 13 февраля погода будет пасмурная, пройдет небольшой снег.Температура воздуха повысится до -1°C днем. Ночью столбик термометра опустится до -10°C.Ветер юго-западный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 738 до 750 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыНаши предки заметили: если днём 13 февраля появлялся иней, то снега в ночь на 14-е не будет, а если снег все же выпадал, готовились к потеплению. Если в этот день усиливался ветер, считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не обрушится бураном.Фото pxfuel.com