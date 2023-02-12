Советы бабушки Нины из сериала Слепая актуальны во все времена.

Советы бабушки Нины из сериала "Слепая" актуальны во все времена.Телесериал "Слепая"основан на жизни слепой Бабы Нины — ясновидящей и пророчицы. Ее часто сравниваютс Вангой, ведь обе видят эту жизнь с другой стороны. Говорят, что и баба Ниначувствует, когда у человека что-то не так. Не оценивает по одежде иливнешности, а видит его судьбу.Пока в сериалерассказывают подробности жизни слепой, поклонники собирают мудрые словаясновидящей. Пророчества Бабы Нины, которые сбываются:Если в доме естьизображения желтых цветов, то все женщины в этом доме будут несчастны.Обручальное кольцовсегда носить нужно, тогда и брак счастливым будет.Нельзя хранить вдоме сломанные предметы, посуду с надколами и трещинами — они накапливаютнегативную энергию и выплескивают ее в пространство вокруг.Любое новое делоследует начинать во вторник.Бабушка говорит,если муж не пользуется духами, которые подарила жена, это верный знак — мужчто-то от жены скрывает.Бумажные игрушки нельзядержать у кровати. От этого может разрушиться семья.Если одна женщиназа другой готовку заканчивает — личная жизнь у обеих не сложится.Когда в доме много зеркал, то все счастье в них остаётся. В доме должнобыть одно зеркало.