Против этого вируса нет таблеток.

Против этого вируса нет таблеток.В 2020-м году мир сокрушил смертельно опасный новый вид недуга – коронавирус. От него не было ни лекарств, ни прививок, но он косил людей одного за другим, и тем страшнее казался. Когда-то неизвестное слово ковид превратилось в притчу во языцах. Но как выяснилось, есть в мире болезни страшнее коронавируса.В февральском выпуске журнала "Оракул" рассказывается о смертельно опасной болезни, которая распространяется на генетическом уровне, и выпутаться из осложнений которой пактически невозможно. Она затягивает в свою воронку целые поколения и коллективы, а устоять удается только самым сильным индивидам.Вирус несчастья – реальный недуг, которым, оказывается, легче и проще заразиться, чем коронавирусом. Как выяснилось, привычка быть несчастным может передаваться из поколения в поколение, а последствия могут быть необратимыми вплоть до летального исхода.Если в вашем окружении есть токсичные люди, которые постоянно ругаются, жалуются и ноют — бегите. И как можно дальше. Постарайтесь исключить с ними общение, а если это невозможно, то хотя бы мойтесь после каждой встречи, пишет автор статьи.Еще один метод спасения – встречаться с такими персонажами на природе, возле реки или в парке, где есть открытое пространство и свежий воздух. Если постоянно терпеть негатив от окружающих, можно подорвать психическое здоровье, на фоне этого коронавирус и впрямь кажется не таким ужасным.