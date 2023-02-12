12 февраля неравнодушные чтят память философа Иммануила Канта.

12 февраля неравнодушные чтят память философа Иммануила Канта.Немецкий философэпохи Просвещения и автор фундаментального материала "Критика чистогоразума" Имманул Кант родился и умер в Кенигсберге, ныне именуемыйКалининградом. Для всех жителей города — это уникальный предмет гордости. Такили иначе, многие неравнодушные продолжают почитать идеи мыслителя, даже послеего смерти.12 февраля 2023 ровно 219 дней со дня ухода философа из жизни, с годами могила Иммануила Канта превратилась в нечто — место скопления цветов, отрывков егонаучных работ, фотографий памятников со всего мира, а также мини-статуэток.Толпы зевак туристов, можно сказать, разинули рты — мало когда деятеля культурытак почитают через столетия после ухода из жизни.Несколько самыхизвестных цитат Иммануила Канта:Свобода размахивать руками заканчивается у кончика носадругого человека.Не обращайся с другими как со средством длядостижения твоих целей.Смерти меньшевсего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность.Человек может стать человеком только путем воспитания.Могила философа расположена по адресу ул. Канта, 1, у северной стены Кафедрального собора в Калининграде. Каждый желающий может свободно посетить место покоя мыслителя. Иммануил Кант стал частью культуры самого западного областного центра России.