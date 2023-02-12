Днем 11 февраля в городе Александров загорелось кафе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС области. Сообщение о возгорании в пожарное ведомство поступило в 12:19. На вызов оперативно выехали 15

Днем 11 февраля в городе Александров загорелось кафе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС области. Сообщение о возгорании в пожарное ведомство поступило в 12:19. На вызов оперативно выехали 15 огнеборцев и 4 пожарных машины. К их приезду, в помещениях заведения уже стоял густой дым. Для тушения огня спасатели сформировали 2 звена ГЗДС. Им удалось погасить