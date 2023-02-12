В четырех районах Владимирской области в 2023 году достроят пять новых школ. Во Владимирской...

В четырех районах Владимирской области в 2023 году достроят пять новых школ.Во Владимирской области в рамках нацпроекта «Образование» продолжается создание новых учебных мест в общеобразовательных организациях, сообщает Правительство Владимирской области.В Коврове продолжается строительство школы на 1100 мест на улице Абельмана. Подрядчик обещает завершить работы без отклонения от графика. Школа станет одной из самых комфортных в регионе. Для учеников 1-4 класса предусмотрен отдельный корпус, где будут игровые комнаты, спальни.Кабинеты для индивидуальных занятий будут и в других блоках учебного заведения. Предусмотрен бассейн и медицинский кабинет. Под актовый зал на 660 мест отдадут специально возведенный двухэтажный корпус.По нацпроекту «Образование» первые в регионе школы – на 1000 учеников в Собинке и на 550 в Кольчугино – построены 2019 году. В 2020 году введена в эксплуатацию школа на 132 места в деревне Купреево Гусь-Хрустального района. В 2021 году открыты школы на 1100 мест в микрорайоне Коммунар города Владимира и на 675 мест в Камешково.Фото Правительства Владимирской области