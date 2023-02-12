Размер претензии составил 156 тысяч рублей кредитных средств. Ещё 4328 рублей банк требовал в качестве оплаты госпошлины.

На наследников умершего кредитора подал в суд «Московский Индустриальный банк», - сообщили в пресс-службе Киржачского районного суда. Банкиры намеревались взыскать задолженность с родственников должника.Размер претензии составил 156 тысяч рублей кредитных средств. Ещё 4328 рублей банк требовал в качестве оплаты госпошлины.Суд установил, что ответчики не вступали в права наследства, а значит обязанности по кредитному договору к ним не перешли. В удовлетворении иска было отказано.