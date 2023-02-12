В парке Гусь-Хрустального района Владимирской области появятся новые сказочные...

В парке Гусь-Хрустального района Владимирской области появятся новые сказочные персонажи.Благотворительный фонд «Шаг в жизнь» подвел итоги нового конкурса «Загляни в сказку в Гусь-Хрустальном». Это программа для детей по созданию тематических парков в духе русской сказочной культуры и деревянного зодчества.В этом году участие в творческом конкурсе приняли 79 детей. Тематикой работ стали сюжеты из сказок «Сивка-бурка», «Лиса и журавль» и «Сказка про Иванушку-дурачка».Главный приз получит 10-летняя Нелли Гущина в номинации «Великий волшебник программы «Загляни в сказку». Также на основе ее макета создадут новый арт-объект с именной табличкой для городского парка «Сказка».Традиционно скульптурную группу из дерева создаст мастер-краснодеревщик программы «Загляни в сказку» и преподаватель детской школы искусств имени Балакирева Игорь Володин и его команда.«В этом году результаты конкурса удивили нас всех – так много души, творчества и желания было вложено в каждую работу. Дети сильно выросли в своём умении и мастерстве за эти три года. И конкурс совершенно точно нужен в этом городе - развивать творчески детей и возрождать гусевскую "Сказку"», – отметила исполнительный директор Фонда Анфиса Чернова.В 2019 году заброшенный парк на окраине Гусь-Хрустального обрел новую жизнь. Первыми в «Сказке» поселились семейка из пяти Лесовичков-боровичков с разными характерами, Баба-Яга и ее черный кот – у Яги даже есть собственная деревянная избушка. Потом в парке появились Бабка с разбитым корытом, Дед с неводом и Золотая Рыбка из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», Леший и Соловей-разбойник. В 2022 году в парке появилась скульптуру из 12 богатырей «Сказки о царе Салтане» с Черномором во главе.В дальнейшем планируется, что сказочная история из дерева сложится в большой квест для детей.Фото официальная страница вконтакте Гусь-Хрустальный