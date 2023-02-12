Во Владимире проблемы уборки снега во дворах и нависших сосулек остаются актуальными. С вечера 11...

Во Владимире проблемы уборки снега во дворах и нависших сосулек остаются актуальными.С вечера 11 февраля на Владимирскую область обрушились сильные снегопады. Сугробы выросли до 70 сантиметров.Из города уже вывезено более 930 кубометров снега, основные улицы ночью и утром убирали трижды. Но проблемы со снежными завалами остаются. По словам жителей, дороги очищены, а снег, как всегда, свалили на пешеходные переходы. Людям приходится пробираться через метровые толщи снега. Большинство дворов остаются до сих пор неочищенными.Также остается проблема с сосульками на крышах домов.«Уже неделю на ул. Мира д.32б. сосульки висят над подъездом. Все это капает от тепла дома на площадку перед входом в подъезд. Очень страшно выходить и заходить в подьезд. Звонки в управляющую компанию ничего не дают», сообщает жительница дома.Фото Подслушано во Владимире