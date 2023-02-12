С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179782 владимирцев.

Во Владимирской области 12 февраля выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 15 человек. Ещё 12 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 11 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Муромском, по 3 - в Петушинском, Камешковском районах и ЗАТО Радужный, по 2 - в Кольчугинском и Александровском, по 1 - в Юрьев-Польском, Собинском, Киржачском, Гороховецком, Меленковском, Вязниковском, Суздальском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179782 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49864 заболевших во Владимире, 21260 - в Ковровском районе и 19422 - в Муроме.