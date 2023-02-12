Во Владимирской области к столетию Владимира Солоухина на его родине восстановят церковь 19...

Во Владимирской области к столетию Владимира Солоухина на его родине восстановят церковь 19 века.Храм в селе Алепино в Собинском районе попал в программу Министерства культуры. Специалисты уже провели там противоаварийные работы. В федеральный проект попали еще три храма в Суздальском, Юрьев-Польском и Меленковском районах.Покровскую церковь в Алепино в своих произведениях не раз описывал уроженец села - писатель Владимир Солоухин. Он сам долго боролся за ее восстановление.— Здесь не было крыши, жили галки. Весной и летом сквозь кирпичи падала вода. Капала просто как дождь. И было конечно очень жалко. И мы надеемся что, в конце концов, действительно его восстановят, - рассказала дочь Владимира Солоухина.10 миллионов рублей потратили на консервацию памятника.Владимирская епархия уже направила заявку на разработку проекта реставрации Покровской церкви. Жители села верят, что храм получится восстановить в следующем году к столетию Владимира Солоухина. Всего благодаря федеральному проекту к реставрации подготовили еще три храма в Суздальском, Меленковском и Юрьев - Польском районах.По оценкам экспертов госинспеции сейчас в консервации нуждаются больше сотни храмов Владимирской области.Фото pxfuel.com