Какое же романтическое событие и торжество без цветов? Владимирский тепличный комбинат готов нас...

Какое же романтическое событие и торжество без цветов? Владимирский тепличный комбинат готов нас радовать не только чудесными розами, но и голландскими тюльпанами. Первые весенние цветы срезали в Тепличном накануне. Это пока первый опыт у предприятия. И никто не сомневается, что он будет успешным. О тюльпановой феерии - Юлия Шувалова.Тюльпаны - вестники весны, но вот чтобы они распустились в срок, позаботиться о них нужно ещё в декабре. Луковицы готовят к посадке, затем сажают в специальные ящики, накалывая их на иглы, а затем заливают раствором кальциевой селитры. Тогда рост и питание бутону обеспечено. А вот как ухаживать дальше? Сейчас и узнаем.- Теперь я настоящий тюльпановод."Маленькая Голландия" прямо на Владимирском комбинате. Здесь высадили один миллион тюльпанов. Они уже укоренились и тронулись в рост. Помогает цветоводам - автоматическая система полива. Но несмотря на это, работы у цветоводов не мало - время собирать «юбочки», так ласково тут называют сухие луковичные чешуи.Екатерина Маскаева, цветовод Владимирского тепличного комбината:- Шелуха образовалась от роста, она находится сверху луковицы, при росте она начинает отсоединяться. Мы их убираем, чтобы не было деформации стебля.Особое внимание уделяется климату в теплице – оператор ведет строгий контроль и управление температурой и влажностью. При посадке в теплице было не более пяти градусов. Но со временем потеплело.Ольга Цветкова, ведущий агроном-технолог Владимирского тепличного комбината:- Температура постепенно повышается и может доходить даже до 20 градусов, чтобы выгнать тюльпан к празднику.И это действительно работает! Первые 20 бутонов - белоснежки сорта "Альботрос". Долгожданные для владимирских агрономов.- Аааай, аромат.Екатерина Маскаева, цветовод Владимирского тепличного комбината:- Мы рады, мы восхищаемся ими.Они же как дети. Столько любви в них вложено.На комбинате растут 15 разных сортов тюльпанов. Белые, желтые, розовые, фиолетовые. Есть и эксклюзив. Сорт с французским названием "Кашарель" - проще говоря махровый тюльпан. Правда, пока не "вылупился", будет к 8-му марта.Можно ли вырастить тюльпан на подоконнике? Вот если я заберу его домой.Екатерина Маскаева, цветовод Владимирского тепличного комбината:- Я думаю можно, только он не будет таким высоким и ярким.Поэтому лучше доверить это дело агрономам. А вот чтобы тюльпан не распустился до покупки, их срезают, собирают в букеты и хранят в сухом состоянии в специальных холодильниках. Это им не вредит, в таком виде цветы могут стоять почти месяц! А вот как правильно выбрать тюльпаны, чтобы также долго они жили уже дома в воде?Екатерина Маскаева, цветовод Владимирского тепличного комбината:- Если нужно подарить сегодня цветы, то я бы выбрала 3-й вид спелости. Если нужно привести его куда-то, то я бы выбрала 1 или 2 степени окраски.Приобрести их можно будет уже к 14 февраля в торговых точках "Тепличного", а в середине марта запустится ещё и интернет-магазин. Все тюльпаны выращены с любовью. С ней же их принято и дарить.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести-Владимир".